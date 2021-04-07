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Защита заболевшего COVID-19 Фургала попросила освободить его из СИЗО

Защита заболевшего COVID-19 Фургала попросила освободить его из СИЗО
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде
Фото: Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Адвокаты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала попросили отпустить его из СИЗО, чтобы он мог полноценно лечиться от коронавирусной инфекции. Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат Борис Кожемякин. Фургал с 9 июля находится в СИЗО "Лефортово". В декабре он просил привить его от коронавируса.

Защита просит изменить ему меру пресечения на домашний арест или любую другую, не связанную с лишением свободы.

"Надеюсь, что этот вопрос решится в понедельник, 12 апреля в Мосгорсуде, где будет рассматриваться наша апелляционная жалоба на продление меры пресечения Сергею Ивановичу", - добавил адвокат.

3 марта Басманный суд продлил Фургалу арест до 8 июня. За месяц до этого в СК сообщили, что бывшему губернатору окончательной редакции предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом и незаконном хранении оружия и взрывных устройств.

По версии следствия, Сергей Фургал является организатором преступной группы, совершившей в 2004-2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.

Фургал изучает материалы дела. Вину он не признает.

Акция в поддержку Фургала в Хабаровске

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Хроника 09 июля 2020 года – 07 апреля 2021 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сергей Фургал Басманный суд коронавирус Хабаровский край Лефортово Борис Кожемякин

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