Источник сообщил о возможном освобождении Гудкова в ближайшее время

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Оппозиционер Дмитрий Гудков, задержанный в рамках дела о причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, может быть освобожден из изолятора временного содержания, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Гудков в ближайшее время будет освобожден из ИВС, решается вопрос о прекращении уголовного преследования в связи с отсутствием в действиях Гудкова состава преступления", - сказал собеседник агентства.

По его словам, само уголовное дело прекращено не будет.

Гудков по-прежнему находится в Главном следственном управлении столичного главка МВД. Туда же прибыли его адвокаты.

Между тем Тверской суд в четверг решит, назначать ли запрет определенных действий тете Гудкова – Ирине Ермиловой.

Как сообщила "Интерфаксу" ее адвокат Анастасия Саморукова следствие просит запретить Ермиловой общаться с другими фигурантами дела и использовать любые средства связи без письменного разрешения следователя.

Гудкова задержали в минувший вторник в рамках уголовного дела о причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Также в качестве подозреваемой была задержана Ермилова.

По данным защиты, в деле идет речь о неуплате долга организацией, которую возглавляла Ермилова, по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах на сумму более 1 млн руб. Потерпевшим в деле выступает департамент городского имущества – собственник помещения, отмечали адвокаты.

Гудков отрицает подозрения.