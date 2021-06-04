Греф счел, что клиентоцентричность государства не сочетается с термином "нахлобучил"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Государство само устанавливает правила игры, обвинять бизнес в получении сверхприбыли на фоне роста цен на продукцию не совсем правильно, сказал в кулуарах ПМЭФ глава Сбербанка Герман Греф. Он также отметил, что клиентоцентричность государства и терминология "нахлобучил" не очень сочетаются.

"Если "нахлобучили" государство, то "нахлобучили" и частные компании другие, и предпринимателей. И почему одних можно "нахлобучивать", а других нельзя? Немножко такая странная дискуссия, на мой взгляд", - заявил глава Сбербанка.

Он добавил, что такого рода недопонимание является нормальным, но важно найти вариант разрешения этой ситуации.

"Все-таки государство устанавливает правила игры, и бизнес должен играть по этим правилам, а дальше нужно обсуждать: либо бизнес не выполняет эти правила игры, и он, может быть, недостаточно хороший, или правительство недостаточно хорошее, потому что оно установило недостаточно прозрачные или эффективные правила игры. И в данном случае, когда мы обсуждаем подобного рода темы, наверно, это вопрос к самим себе, может быть, что-то не так отрегулировали. Поэтому, мне кажется, не совсем справедливо обвинять в этом бизнес. А потом, извините, почему правила игры для государства должны быть отличными от правил игры для всех остальных?", - сказал Греф.

31 мая первый вице-премьер Андрей Белоусов в эфире РБК-ТВ обвинил металлургов в получении 100 млрд рублей сверхдоходов из-за роста цен.

"Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) - извините за это слово - "нахлобучили" в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей. (...) Я говорил некоторым из них: "Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять (эту сумму - ИФ) - такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное, ценник вот", - сказал он.

Владелец группы НЛМК и лидер отраслевого объединения "Русская сталь" Владимир Лисин на это возразил, что планы правительства не учитывают рост налоговых отчислений и инвестиций в отрасли.

Бизнес в лице Российского союза промышленников и предпринимателей выразил мнение, что "расчет ущерба для экономики в 100 млрд рублей вызывает вопросы: налоговые перечисления металлургических компаний в этом году благодаря конъюнктуре рынка металлов существенно выросли и превышают затраты госстроек от роста цен".