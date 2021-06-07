В Кремле сочли необходимыми пояснения Минска о спонсоре NEXTA из РФ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Белорусская сторона и задержанный в Минске оппозиционер Роман Протасевич должны пояснить, кого они имели в виду, говоря о спонсировании телеграм-канала NEXTA компанией, связанной с одним из российских олигархов.

Ранее задержанный в Минске Протасевич заявил в интервью белорусскому государственному телеканалу ОНТ, что компания российского олигарха, которая связана "с Уралом и горной добычей", регулярно перечисляла денежные средства телеграм-каналу NEXTA. Позднее генеральный директор компании "Уралхим" Дмитрий Мазепин заявил, что не имеет к этому отношения.

Комментируя данную ситуацию, Песков сказал: "Мазепина никто не обвинял ни в чем. Фамилия Мазепина Протасевичем не произносилась. Наверное, он как-то должен разъяснить или белорусская сторона должны разъяснить, о ком идет речь. Вряд ли здесь можно в кошки-мышки играть".