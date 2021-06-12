Прокуратура организовала проверку из-за гибели троих подростков в Онежском озере

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура республики Карелия проводит проверку по факту гибели троих подростков в Онежском озере, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Прокуратура республики Карелия организовала проверку по факту гибели троих несовершеннолетних в г. Петрозаводске. Предварительно установлено, что сегодня около 19 часов в акватории Онежского озера в районе Берегового переулка утонули трое несовершеннолетних 2005 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехали исполняющий обязанности прокурора республики Сергей Губин и прокурор Петрозаводска Артур Фрейман.

Следственным управлением Следственного комитета по республике Карелия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).