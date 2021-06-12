Поиск

Прокуратура организовала проверку из-за гибели троих подростков в Онежском озере

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура республики Карелия проводит проверку по факту гибели троих подростков в Онежском озере, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Прокуратура республики Карелия организовала проверку по факту гибели троих несовершеннолетних в г. Петрозаводске. Предварительно установлено, что сегодня около 19 часов в акватории Онежского озера в районе Берегового переулка утонули трое несовершеннолетних 2005 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехали исполняющий обязанности прокурора республики Сергей Губин и прокурор Петрозаводска Артур Фрейман.

Следственным управлением Следственного комитета по республике Карелия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Карелия Онежское озеро

Новости

Космонавт Крикалев покинул должность исполнительного директора "Роскосмоса"

Космонавт Крикалев покинул должность исполнительного директора "Роскосмоса"

Минтруд предложил выплачивать маткапитал отцам-одиночкам

Минтруд предложил выплачивать маткапитал отцам-одиночкам

Что произошло за день: пятница, 11 июня

Путин дал первое за три года интервью американскому телевидению

МВД ужесточило обвинение тете оппозиционера Дмитрия Гудкова

Пандемия коронавируса

В мэрии отметили возвращение в Москву иностранных туристов

В мэрии отметили возвращение в Москву иностранных туристов
Пандемия коронавируса

Всех прибывающих в РФ хотят обязать уходить на изоляцию

Бывший глава Росимущества стал соучредителем United Filmmakers

Пандемия коронавируса

Эксперт отверг связь роста заболеваемости COVID в РФ с новыми штаммами

Эксперт отверг связь роста заболеваемости COVID в РФ с новыми штаммами

Минкультуры РФ не пустило в прокат победителя Берлинале

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');