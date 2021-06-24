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Двое детей утонули в Удмуртии

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Два брата - школьника утонули в пруду в Завьяловском районе Удмуртии, сообщил премьер-министр республики Ярослав Семенов.

"Ужасная трагедия произошла на пруду в деревне Мещеряки Завьяловского района. Утонули два брата - 11 и 14 лет", - написал Семенов на своей странице в соцсети в среду. Он выразил соболезнования родителям и близким погибших и поручил Комитету по делам ГО и ЧС Удмуртии увеличить количество проверок обеспечения безопасности на водоемах в муниципальных образованиях.

Семенов также отметил, что только за эту неделю в водоемах Удмуртии утонули уже семь человек.

Удмуртия

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