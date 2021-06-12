На озере в Приморском крае пропала супружеская пара

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту безвестного исчезновения супружеской пары на озере Ханка в Приморском крае, их трехлетний ребенок найден в тяжелом состоянии в лодке, сообщает пресс-служба следственного управление (СУ) СКР региона в субботу.

"10 июня семья из трех человек включая трехлетнего ребенка вышла на надувной лодке с мотором в акваторию озера Ханка в районе села Камень Рыболов Ханкайского района. На следующий день местные жители, не обнаружив в разбитом лагере семьи, организовали поиски", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, надувная лодка с оторванным мотором обнаружена в 7 км от места привала, в ней находился ребенок в тяжелом состоянии из-за переохлаждения. По факту исчезновения мужчины 1979 года рождения и его супруги 1989 года рождения возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Следователи и следователи-криминалисты СУ СКР осмотрели территорию лагеря, автомобиль семьи и место, где обнаружена надувная лодка.

"По предварительным данным лодка при быстром движении попала на мель и от удара двигателя о препятствие люди не смогли удержаться в лодке и выпали в воду", - сообщает пресс-служба.

Продолжаются поиски пропавших, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.