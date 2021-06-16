Найдены тела родителей ребенка, обнаруженного в лодке в Приморье

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Обнаружены тела супругов, пропавших на прошлой неделе на озере Ханка в Приморском крае, сообщило следственное управление СКР по региону.

"Тела мужчины и женщины прибило к берегу острова на озере Ханка, недалеко от того места, где была найдена резиновая лодка. При первоначальном осмотре телесных повреждений не обнаружено", - говорится в сообщении.

Следователи предполагают, что во время движения лодки по волне отец семейства, не удержавшись, упал в воду. Жена пыталась его удержать его за руку, но тоже упала в озеро. При этом лодка с ребенком продолжила движение, а затем врезалась в остров, где позже малыш был обнаружен в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, 10 июня супружеская пара с трехлетним ребенком вышла на надувной лодке с мотором в акваторию озера Ханка. На следующий день местные жители, не обнаружив в разбитом лагере семьи, организовали поиски. Позже лодка с оторванным мотором была обнаружена в 7 км от места привала, в ней находился получивший переохлаждение ребенок. Малыша госпитализировали. После исчезновения людей было возбуждено уголовное дело по статье "убийство", велись поиски людей.