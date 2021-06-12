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В Белгородской области в ДТП с автобусом пострадали семь человек

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Семь пассажиров автобуса пострадали в результате его опрокидывания в Белгородской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По предварительным данным, ДТП произошло около 13:20 субботы на 13-м км автодороги "Крапивенские Дворы - Шляхово - Кривцово".

Как рассказали в пресс-службе, водитель 1980 года рождения, управляя автобусом Neoplan, не справился с управлением, автобус съехал в кювет и опрокинулся. Помощь пострадавшим была оказана на месте.

Всего в автобусе находился 21 пассажир. Он осуществляет нерегулярные пассажирские перевозки.

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