Уголовное дело возбудили после ДТП с четырьмя погибшими под Пелымом

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Уголовное возбуждено дело по факту автомобильной аварии в Свердловской области, в которой погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Сотрудники следственного подразделения отдела полиции Ивделя возбудили дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности гибель двух и более людей), отметил он.

Горелых также подчеркнул, что "только за последние три дня на территории Среднего Урала в дорожных авариях погибли 13 человек, из них двое детей, еще 55 получили различной степени тяжести травмы, в том числе 9 детей".

Информация о ДТП под Пелымом поступила в полицию Ивделя в 11:25 по местному времени (09:25 мск) в субботу. На трассе Ивдель - Югорск примерно в 10 км от границы Свердловской области и ХМАО столкнулись легковые автомобили Nissan Qashqai и Geely, оба автомобиля из ХМАО. Двое взрослых и двое детей погибли, еще пять человек пострадали. По словам главы депздрава Югры Алексея Добровольского, все пострадавшие были доставлены в медучреждения Югорска. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, ее экстренно прооперировали, отметил он.

"Еще один пациент после дообследования с учетом характера травмы санитарным вертолетом доставлен в ОКБ Ханты-Мансийска", - написал он в соцсетях.

Трое пациентов в Югорской городской больнице находятся в состоянии средней тяжести.