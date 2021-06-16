Вопрос возвращения собственности РФ в США обсуждался на саммите

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Вопрос возвращения российской собственности в США обсуждался в ходе переговоров президентов РФ и Соединенных штатов Владимира Путина и Джо Байдена.

"(Вопрос возвращения собственности) обсуждали, конечно. Все вопросы, необходимые для восстановления российско-американских отношений, весь комплекс этих вопросов обсуждался. Мы продолжим эту работу", - сказал посол РФ в США Анатолий Антонов журналистам по итогам саммита РФ-США, где он был в составе делегации.

Он подчеркнул, что для него как для посла работа на этом направлении – "большой вызов, big challenge".

"Мы должны очень много сделать, продумать, какая наша должна быть программа, какими должны быть наши действия. И мы начнем разгребать, по крайней мере, я очень хочу верить в это, эти "завалы", - сказал Антонов.

При этом на вопрос, когда будет нормализована работа посольств, он предложил прежде дождаться действий с американской стороны.

"Ведь не мы это все начинали. Сегодня президент очень четко об этом сказал. С нашей стороны мы к такой работе готовы", - подчеркнул Антонов.

В 2016 году США ввели против России санкции за предполагаемые кибератаки во время президентских выборов. Они выслали несколько десятков дипломатов и арестовали собственность России в американских городах. Летом 2017 года Вашингтон потребовал от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также еще два дипломатических объекта в Нью-Йорке и Вашингтоне. Это было сделано в ответ на требование Москвы о сокращении штата американских дипмиссий в России. Позже со зданий генконсульства РФ в Сан-Франциско и торгпредства России в Вашингтоне были сняты российские флаги.