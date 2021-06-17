США и РФ займутся устранением проблем в работе диппредставительств

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россия и США на саммите в Женеве договорились поработать над решением проблем, мешающих нормальной работе посольств двух стран.

"Мы договорились о важности возвращения наших послов в свои столицы, и посол Салливан, который находится здесь, надеюсь, уже собрал свой чемодан и будет готовиться вернуться в Москву, а посол Антонов вернется в Вашингтон. И в более широком плане - посмотреть, сможем ли мы справиться с проблемами, с которыми мы сталкиваемся при поддержании наших дипломатических миссий. Так что есть договоренность поработать над этим", - сообщил высокопоставленный представитель администрации США журналистам по итогам саммита между президентами США и России. Текст брифинга распространил Госдепартамент.

Саммит между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным состоялся 16 июня в Женеве.

Посол РФ в США Анатолий Антонов указывал, что на встрече обсуждались вопросы, необходимые для восстановления российско-американских отношений. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что Антонов вернется в Вашингтон до конца этого месяца.

Антонов был отозван в Москву для консультаций в середине марта после резкого высказывания Байдена в телеэфире в адрес Путина. Сроки возвращения дипломата в Вашингтон не назывались.