Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:22Заразились
на 16.06В России 5 249 990+13 397В мире 177 039 063+395 230

Площадь лесного пожара под Тюменью за сутки увеличилась в пять раз

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Около 150 человек тушат крупный лесной пожар в Тюменском районе, граничащем с областным центром, сообщает в четверг пресс-служба администрации района.

В тушении пожара в 7,2 км от деревни Субботина участвуют 147 человек, в их числе – сотрудники МЧС, авиабазы, курсанты военного училища, бойцы добровольной пожарной дружины; задействована 21 единица техники.

Подчеркивается также, что площадь пожара к четвергу возросла до 500 га. В пресс-службе районной администрации сообщили, что угрозы населенному пункту нет. Накануне площадь пожара вблизи деревни Субботина, расположенной в 21 км от Тюмени, составляла 100 га.

С 9 июня в лесах Тюменской области отменен действовавший почти месяц режим чрезвычайной ситуации, при этом режим ЧС в лесах муниципального характера сохраняется в Вагайском районе.

В Тюменском, Исетском, Нижнетавдинском, Ярковском, Тобольском и Уватском районах действует режим повышенной готовности, а на территории всей области до 20 июня – особый противопожарный режим.

Тюмень

Новости

Сахалин стал четвертым регионом РФ, объявившим обязательную вакцинацию

Сахалин стал четвертым регионом РФ, объявившим обязательную вакцинацию

Инженера взорвавшейся в Новосибирске автозаправки отправили под домашний арест

В реках Уссури и Амур временно запретили вылов рыбы

В реках Уссури и Амур временно запретили вылов рыбы

Байден призвал Путина "отпустить на свободу" Майкла Калви

Что произошло за день: среда, 16 июня

Байден передал Путину список ключевых секторов для защиты от хакеров

Байден передал Путину список ключевых секторов для защиты от хакеров

Вопрос возвращения собственности РФ в США обсуждался на саммите

Путин заявил о поддержке Штатами враждебных стране организаций

Путин заявил о поддержке Штатами враждебных стране организаций

Путин заявил, что Навальный хотел, чтобы его задержали

Россия и США договорились о возвращении послов в представительства

Россия и США договорились о возвращении послов в представительства
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');