Площадь лесного пожара под Тюменью за сутки увеличилась в пять раз

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Около 150 человек тушат крупный лесной пожар в Тюменском районе, граничащем с областным центром, сообщает в четверг пресс-служба администрации района.

В тушении пожара в 7,2 км от деревни Субботина участвуют 147 человек, в их числе – сотрудники МЧС, авиабазы, курсанты военного училища, бойцы добровольной пожарной дружины; задействована 21 единица техники.

Подчеркивается также, что площадь пожара к четвергу возросла до 500 га. В пресс-службе районной администрации сообщили, что угрозы населенному пункту нет. Накануне площадь пожара вблизи деревни Субботина, расположенной в 21 км от Тюмени, составляла 100 га.

С 9 июня в лесах Тюменской области отменен действовавший почти месяц режим чрезвычайной ситуации, при этом режим ЧС в лесах муниципального характера сохраняется в Вагайском районе.

В Тюменском, Исетском, Нижнетавдинском, Ярковском, Тобольском и Уватском районах действует режим повышенной готовности, а на территории всей области до 20 июня – особый противопожарный режим.