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Омбудсмен предупредил о трудностях в ходе обязательной вакцинации работников общепита

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Организация обязательной вакцинации от коронавируса 60% сотрудников ресторанного бизнеса и сферы общественного питания может затрудниться отсутствием установленных правил вакцинации иностранцев, которые работают во многих заведениях общепита, заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы, владелец сети ресторанов "Мясо&Рыба" Сергей Миронов.

"Очень многие предприятия у себя все-таки имеют иностранных работников, а вакцинировать иностранцев мы еще не начинали. При этом сроки на вакцинацию уже определены. Нужно сначала определить, каким образом будут вакцинироваться иностранцы, запустить вакцинацию иностранных работников и уже только после этого определять сроки вакцинации", - сказал Миронов "Интерфаксу" в среду.

По его словам, также важно определить, включать ли в число вакцинированных сотрудников тех, кто уже привился и переболел коронавирусом.

"Требуется вакцинировать 60% сотрудников. А что делать с теми, кто уже переболел, у кого сейчас повышенные антитела и кто не должен вакцинироваться? Есть очень много предприятий, где порядка 50% уже переболели и имеют антитела", - отметил Миронов.

По его мнению, такие сотрудники, скорее всего, "откажутся вакцинироваться и они будут правы". Поэтому, как подчеркнул Миронов, "в 60% вакцинированных нужно уточнением включать вакцинированных и переболевших, имеющих антитела".

Кроме того, по словам омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса Москвы, также будет часть работников, которые откажутся проходить вакцинацию, не имея к ней противопоказаний. В таком случае для работодателей необходимо разработать документ, по которому они смогут уволить такого сотрудника.

"Что работодателю делать с человеком, который отказался вакцинироваться? Увольнять его? Или выплачивать ему кучу доплат? Это не выход из положения. Надо вводить какую-то поправку, которая позволяет тогда работодателю увольнять сотрудника, отказавшегося вакцинироваться. Потому что с работодателя это требуют, а инструменты ему пока не дали", - сказал Миронов.

В целом, Миронов отметил, что поддерживает вакцинацию и считает, что "это единственный приемлемый путь на сегодняшний день, чтобы избежать "волн" коронавируса". "Эта практика хорошо себя показала, и без этого мы никуда не денемся. Но есть несколько вопросов, на которые нужно давать уточнения", - добавил ресторанный омбудсмен.

Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации 60% работников, которая должна охватить сотрудников сферы услуг, в том числе торговлю, клиентские подразделения финансовых организаций, сферу бытовых услуг, образование, здравоохранение, общественный транспорт, такси, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетику, индустрию здоровья и красоты, сферу культуры и досуга, включая спортивные сооружения, театры, кинотеатры, концертные залы, детские игровые комнаты, а также организации социальной защиты и социального обслуживания.

Хроника 09 января 2020 года – 16 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус Сергей Миронов

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