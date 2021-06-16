Мэрия обсуждала с бизнесом обязательную вакцинацию сотрудников в Москве

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В ходе консультаций с московским бизнесом обсуждался вопрос введения в городе обязательной вакцинации для 60% сотрудников ряда сфер, в том числе общественного питания, услуг и торговли, сообщил "Интерфаксу" в среду руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"В ходе консультаций с бизнесом мы обсуждали этот вопрос. Многие из предпринимателей сами предлагали такое решение", - сказал Немерюк.

Ранее в среду стало известно, что Роспотребнадзор предписал провести в Москве вакцинацию 60% работающих жителей столицы. В постановлении главного государственного санитарного врача по столице Елены Андреевой говорилось, что до 15 июля необходимо организовать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15 августа - вторым компонентом вакцины.

Обязательная вакцинация коснется работающих в сфере торговли, общественного питания, общественного транспорта и такси, бытовых услуг (прачечные, химчистки и др.), образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, ЖКХ и энергетики. Также должны будут привиться сотрудники косметических и СПА-салонов, бань и саун, спортивных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, клиентских подразделений финансовых организаций и почты, работников многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг.