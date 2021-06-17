Мужчина погиб при взрыве газового баллона в Красноярском крае

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции проводят проверку по факту гибели мужчины при взрыве газового баллона в Красноярском крае, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Двое местных жителей на территории гаражного кооператива вели газосварочные работы. Газовый баллон находился в салоне автомобиля ВАЗ-2106. Из-за неосторожности рабочих он взорвался. Оба получили серьезные травмы. Один из них скончался через несколько часов в больнице.

Причиной взрыва стали нарушения техники безопасности при проведении газосварочных работ.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.