Житель Казани получил пять лет за кражу 76 тонн нефти из трубопровода

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Пестречинский районный суд Татарстана вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который через врезку в трубопровод похитил 76 тонн нефти стоимостью 1,3 млн рублей. Об этом сообщил журналистам старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев в четверг.

"Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказал Галиев.

Суд установил, что в январе 2019 года 47-летний подсудимый организовал хищение нефти из трубопровода. Мужчина приобрел бывшее помещение гусиной фермы на территории Пестречинского района Татарстана, где разместил шланги высокого давления длиной более 4 км и две резиновые емкости по 50 кубометров. "В дальнейшем злоумышленник осуществил незаконную врезку в трубопровод, откуда похитил 76 тонн нефти на общую сумму 1,3 млн рублей", - сообщил представитель прокуратуры.

В марте 2020 года несанкционированную врезку заметил охотовед, который сообщил об этом в полицию. Подсудимого задержали, свою вину он полностью признал.

Суд признал его виновным по пункту "б" части 4 статьи 215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводам), пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Приговор в законную силу не вступил.