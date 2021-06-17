Экс-глава пензенского избиркома осуждена условно за вброс бюллетеней на выборах губернатора

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Суд приговорил к условному сроку бывшего председателя участковой избирательной комиссии (УИК) в Пензенской области по делу о фальсификации итогов голосования. Об этом сообщается на сайте Бессоновского районного суда региона.

Судом установлено, что экс-председатель внесла в неиспользованные избирательные бюллетени отметки за одного из кандидатов.

"Она неверно произвела подсчет голосов избирателей. По ее указанию секретарь избирательной комиссии внес ложные сведения об итогах голосования, который бывший председатель собственноручно подписала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подсудимая вину признала полностью, в содеянном раскаялась.

Женщина награждалась грамотой министерства образования и науки РФ, министерства образования Пензенской области, имеет благодарности за достижение высоких результатов в труде, дважды была удостоена места на доске почета Бессоновского района.

Суд приговорил ее к одному году шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Как сообщалось, в единый день голосования 13 сентября 2020 года, при проведении выборов губернатора Пензенской области, а также дополнительных выборов депутатов Госдумы, в Бессоновском районе председатель участковой избирательной комиссии собственноручно внесла в 1324 неиспользованных избирательных бюллетеня заведомо ложные сведения. При этом она знала, что в выборах в действительности приняли участие всего 204 человека.

Обвинение было предъявлено по статье 142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования).