Четвертый этап продажи туров с кэшбэком начнется 16 июня

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Четвертый этап программы по продаже туров по России с кешбэкомначнется с 16 июня, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"У нас текущее окно продаж заканчивается 15 июня, 16 июня плавно переходим к новому этапу, можно будет покупать на осень. С 16 июня у нас следующий этап продаж на осенние поездки", - сказала она журналистам.

"Нам нужно завершить текущее окно, мы увидим, какими средствами по итогу располагаем, и дальше будем смотреть, какие дополнительные средства из других программ перераспределим. Где-то рассчитываем, что до 2 млрд нам может понадобиться на осеннее окно", - ответила она на вопрос о суммах, которые будут заложены на новый этап программы.

Программа частичного возврата денег при покупке российских туров была запущена в 2020 году. На первом этапе туры и проживание с кэшбэком можно было приобрести в августе, а само путешествие нужно было совершить до конца 2020 года. Второй этап продаж начался в октябре и распространялся на поездки до 10 января 2021 года. Всего за это время граждане приобрели туры на 6,5 млрд рублей, а общая сумма кэшбэка составила 1,2 млрд рублей.

Третий этап распродажи туров начался 18 марта и завершится 15 июня, отправиться в поездку можно до 30 июня. Правительство выделило на третий этап 2 млрд рублей. Кэшбэк за туры должен был начисляться туристам до исчерпания этой суммы. Туроператоры назвали спрос на такие поездки ажиотажным.

Президент Владимир Путин в апреле в послании Федеральному собранию предложил продлить как минимум до конца года программу туристического кэшбэка для путешествий по стране.