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Число COVID-коек увеличили в Петербурге в преддверии Евро-2020

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Дополнительные инфекционные койки для пациентов с коронавирусом разворачивают в Петербурге, сообщает пресс-служба городской администрации во вторник.

Это необходимо в преддверии матчей чемпионата Европы по футболу для соблюдения требований по оказанию помощи пациентам с COVID-19, говорится в сообщении.

Во временном госпитале на базе выставочного комплекса "Ленэкспо" пациентов с коронавирусом начали принимать в павильоне №7 с прошлой недели, здесь развернули 705 коек. К концу текущей недели в павильоне подготовят еще 295 коек. Ранее в "Ленэкспо" пациентов принимал только павильон №5. Целиком госпиталь рассчитан на 2434 койки во всех павильонах.

Мощность временного инфекционного госпиталя в пансионате "Заря" увеличили до 660 мест. В конце недели 900 коек на основной площадке Госпиталя для ветеранов войн также перепрофилируют для больных с COVID-19.

Комитет по здравоохранению утвердил регламент по медицинскому обеспечению Евро-2020, согласно которому в городе также подготовили более 6,5 тысяч коек в неинфекционных стационарах и 350 обсервационных коек в пансионате "Балтиец".

Внутри периметра стадиона "Газпром арена", на прилегающих территориях, на базах команд, в предматчевых гостиницах, на тренировочных площадках и фан-зонах будут работать медпункты, мобильные медбригады и бригады скорой помощи. В этой работе задействуют 563 медика.

Пресс-служба администрации северной столицы также сообщает, что в преддверии Евро-2020 петербургские автобусы, трамваи и троллейбусы будут более тщательно дезинфицировать. Весь транспорт, который выходит на линии, ежедневно обрабатывают после смены и в межпиковый период, отмечается в сообщении.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия примет шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал. Помимо Санкт-Петербурга площадкой для игр станут еще десять городов: Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

Хроника 09 января 2020 года – 08 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Евро-2020 Петербург Коронавирус

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