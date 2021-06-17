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Гниющие останки скота в мешках обнаружены в рязанской лесопосадке

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям ищет неизвестного, выбросившего в Рязани мешки с останками крупного рогатого скота, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Гниющие останки конечностей животных в полипропиленовых мешках были обнаружены в лесопосадке рязанского микрорайона Хамбушево недалеко от перекрестка Куйбышевского шоссе и ул. Новоселковской.

Для сбора отходов и дезинфекции привлекут специалистов городской ветеринарной станции. Специалисты управления обратились к рязанцам с просьбой сообщать им о замеченных случаях ненадлежащей утилизации биологических отходов.

Это уже не первый случай, когда в окрестностях Рязани выявляются факты незаконной утилизации останков животных. Так, в мае 2021 года гниющие останки крупного рогатого скота навалом и в мешках для строительного мусора были обнаружены на съезде с трассы М5 на территории Тюшевского сельского поселения Рязанского и Баграмовского сельского поселения Рыбновского районов региона.

Россельхознадзор Рязанская область

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