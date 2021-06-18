Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:13Заразились
на 17.06В России 5 264 047+14 057В мире 177 040 182+396 349

Минтруд назвал пять регионов-лидеров по удаленному режиму работы

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд) обнародовало список регионов-лидеров по распространению удаленного режима занятости, в первую пятерку вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области, сообщает в пятницу газета "Известия".

ЭкономикаКомпании освежают в памяти навыки удаленки на фоне новой вспышки коронавируса. ОбзорКомпании освежают в памяти навыки удаленки на фоне новой вспышки коронавируса. ОбзорЧитать подробнее

"В топ-5 регионов по распространению удаленного режима занятости вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области", - говорится в публикации.

В министерстве со ссылкой на мониторинг портала "Работа в России" пояснили, что на сегодняшний день численность этой группы сотрудников составляет почти 3 млн человек. Это существенно меньше, чем в аналогичный период 2020 года, пишет издание.

"Перевод на удаленную работу наиболее распространен среди образовательных организаций и компаний, которые занимаются разработкой компьютерного программного обеспечения. Такой формат применяется в сфере финансовых услуг, научных исследований и разработок, а также среди транспортных организаций в отношении административного персонала", - уточнили в ведомстве.

В Федерации независимых профсоюзов газете заявили, что поддерживают распространение такого режима работы, если это не отражается на зарплатах сотрудников, пишут "Известия".

Хроника 09 января 2020 года – 18 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Минтруд РФ коронавирус COVID-19

Новости по теме

Новости

Роспотребнадзор сообщил о создании Национальной базы данных о мутациях коронавируса

ЦИК РФ намерен утвердить порядок голосования на выборах в Госдуму 18 июня

Путин назначил выборы в Государственную думу на 19 сентября 2021 года

Путин назначил выборы в Государственную думу на 19 сентября 2021 года
Пандемия коронавируса

В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости COVID-19 из-за несоблюдения мер предосторожности

В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости COVID-19 из-за несоблюдения мер предосторожности

Что произошло за день: четверг, 17 июня

Петербургского депутата Резника задержали по делу о наркотиках

Петербургского депутата Резника задержали по делу о наркотиках

Специалисты примут решение о возможности прививать беременных "Спутником V"

Специалисты примут решение о возможности прививать беременных "Спутником V"
Пандемия коронавируса

Количество заболевших коронавирусом в РФ выросло на 30% за неделю

Госдума 7-го созыва: изменение Конституции и регулирование интернета. Обзор

Госдума 7-го созыва: изменение Конституции и регулирование интернета. Обзор
Пандемия коронавируса

В Петербурге кладут в больницы с COVID-19 по 850 человек в сутки

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');