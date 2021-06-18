Минтруд назвал пять регионов-лидеров по удаленному режиму работы

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд) обнародовало список регионов-лидеров по распространению удаленного режима занятости, в первую пятерку вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области, сообщает в пятницу газета "Известия".

"В топ-5 регионов по распространению удаленного режима занятости вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области", - говорится в публикации.

В министерстве со ссылкой на мониторинг портала "Работа в России" пояснили, что на сегодняшний день численность этой группы сотрудников составляет почти 3 млн человек. Это существенно меньше, чем в аналогичный период 2020 года, пишет издание.

"Перевод на удаленную работу наиболее распространен среди образовательных организаций и компаний, которые занимаются разработкой компьютерного программного обеспечения. Такой формат применяется в сфере финансовых услуг, научных исследований и разработок, а также среди транспортных организаций в отношении административного персонала", - уточнили в ведомстве.

В Федерации независимых профсоюзов газете заявили, что поддерживают распространение такого режима работы, если это не отражается на зарплатах сотрудников, пишут "Известия".