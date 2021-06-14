Минобрнауки рекомендовало столичным вузам перейти на удаленку

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования России рекомендовало московским подведомственным вузам перейти на дистанционный формат работы, сообщили в понедельник в ведомстве.

Отмечается, что "в случае невозможности организовать образовательный процесс дистанционно, вузы должны соблюсти требованиям Роспотребнадзора и предпринять все необходимые антиковидные меры".

В ведомстве сказали, что в связи с тем, что дни с 15 по 19 июня в столице объявлены нерабочими, Минобрнауки в ближайшее время будет выпущен приказ с рекомендациями об организации образовательного процесса в подведомственных министерству образовательных организациях высшего образования с учетом рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об установлении в столице с 15 по 19 июня нерабочих дней из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусом.