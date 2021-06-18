Военных привлекут для помощи пострадавшим от потопа крымчанам

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Черноморский флот России выделяет силы для помощи населению Крыма, которое пострадало от потопа.

"Подразделения Черноморского флота окажут помощь жителям населенных пунктов республики Крым в преодолении последствий выпавших обильных осадков. С просьбой об оказании помощи к командованию Черноморского флота обратилось руководство республики Крым", - сообщила пресс-служба флота в пятницу.

Сообщается, что мобильные отряды военнослужащих на автомобильной технике повышенной проходимости находятся в готовности и будут привлекаться к оказанию помощи жителям пострадавших от непогоды населённых пунктов по согласованию с местными администрациями.

Циклон обрушился на Крым в четверг. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, власти ввели режим ЧС. Подтопило около 350 домов, эвакуировали почти 1,4 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадала Керчь: по многим улицам передвигаться можно было только на лодках.

В ночь на пятницу сильный дождь начался на южном берегу, за сутки также выпала двухмесячная норма. В Ялте две реки вышли из берегов, подземные переходы затоплены полностью, на некоторых улицах воды по пояс, сильные потоки воды сносят припаркованные машины, остановлены троллейбусы и некоторые автобусы. Въезд в город закрыт, действует режим ЧС. Развернуты пункты обогрева, спасатели эвакуируют жителей и туристов с затопленных зон. Отключено централизованное водоснабжение, в некоторых районах нет света.

На полуострове на 17 и 18 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра. В нескольких курортных регионах юга и юго-востока Крыма возможен сход селей.