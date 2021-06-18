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Власти Крыма утвердили первые выплаты пострадавшим от подтопления

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Жители Крыма, чье имущество пострадало в результате сильных ливней, получат единовременную материальную помощь в размере от 10 тысяч до 100 тысяч рублей, сообщили в министерстве внутренней политики, информации и связи республики в пятницу.

"Предусмотрены выплаты: единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей; оказание гражданам финансовой помощи в связи с утраты имущества первой необходимости: - частичная утрата - 50 тысяч рублей; полная утрата имущества - 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил журналистам, что это не окончательные суммы материальной помощи, а лишь - неотложные. Подсчет ущерба пока не завершен.

"По автомобилям - бесплатная экспертиза. Для фиксации ущерба. Механизмов компенсации пока нет, они вырабатываются. До 22 числа они буду определены как для автомобилистов, так и для предпринимателей", - отметил он со ссылкой на заявление главы Крыма Сергея Аксенова.

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Аксенов также сообщил на своей странице во "ВКонтакте", что в селе Приозерное Ленинского района возникла необходимость переселения жителей из семи домов, которые не подлежат восстановлению. При этом до 22 июня будет проведен расчет, по итогам которого будет принято решение о возможном расселении всех 18 домовладений.

Ситуация в Крыму

Циклон обрушился на Крым в четверг, 17 июня. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, власти ввели режим ЧС. Подтопило около 350 домов, эвакуировали почти 1,4 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадала Керчь: по многим улицам передвигаться можно было только на лодках.

В ночь на пятницу сильный дождь начался на южном берегу, за сутки выпало больше трех месячных норм. В Ялте реки вышли из берегов, подземные переходы затоплены по крышу, на некоторых улицах воды по пояс, сильные потоки сносят припаркованные машины, остановлены троллейбусы и некоторые автобусы. Въезд в город закрыт.

По последним данным спасателей, подтоплены около 60 частных домовладений и подвалы 24 многоквартирных домов, эвакуировали 50 человек. Один человек погиб, восемь получили травмы. Отключено централизованное водоснабжение, в некоторых районах нет света и газа.

На полуострове на 17 и 18 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра. В ряде курортных регионов юга и юго-востока Крыма возможен сход селей.

Олег Крючков Крым Сергей Аксенов

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