Власти РФ пока не обсуждали бесплатные тесты на антитела перед ревакцинацией

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Возможность проведения бесплатных тестов на антитела к коронавирусу, в том числе перед ревакцинацией, в данный момент не обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, нет ли планов проводить тесты на определение антител перед ревакцинацией с учетом, что эти анализы обходятся достаточно дорого, Песков сказал: "Действительно, да, это недешевое удовольствие. Каких-либо разговоров о том, чтобы это удовольствие было бесплатным, не ведется, мне неизвестно, по крайней мере, об этом. Такая реальность, ситуация тяжелая".

Он подчеркнул, что тенденция пока больше плохая, чем хорошая.

Песков отметил, что президент Владимир Путин на постоянной основе получает доклады о ситуации с коронавирусом от оперативного штаба правительства, глав регионов.

"Конечно же, докладываются цифры и по вакцинации и, конечно же, нюансы также докладываются и объясняются президенту. Вы знаете, что он достаточно придирчив в плане того, чтобы это было квалифицированно, действительно научная информация, поэтому использует различные источники с опорой, естественно, на ученых", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждался ли с президентом механизм ревакцинации от коронавируса с учетом того, что большинству россиян он непонятен.

Он отметил, что в вопросе ревакцинации важна не позиция президента, а мнение производителей и разработчиков вакцин, а также медиков.

"Вы знаете, что персонально у каждого человека разная динамика с антителами, но, тем не менее, эта ревакцинация будет и является неизбежной, не только вакцинация, но и ревакцинация для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных и близких и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его", - сказал пресс-секретарь главы государства.