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Мурашко заявил о необходимости вакцинации студентов

Мурашко заявил о необходимости вакцинации студентов
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Студентам необходимо обязательно вакцинироваться перед началом учебного года, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Студентов обязательно необходимо вакцинировать. Перед началом учебного сезона целесообразно, чтобы все студенты прошли вакцинацию", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", нужно ли расширять список граждан, которым необходима вакцинация от коронавируса, в том числе студентам и пенсионерам.

Он подчеркнул, что иммунитет формируется в общей сложности в течение 42 дней. "Рекомендуем всем студентам сделать это до середины июля. К тому, чтобы к 1 сентября подготовиться и для того, чтобы учебный процесс шел без сбоев", - сказал министр.

Хроника 09 января 2020 года – 22 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Минздрав Коронавирус

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