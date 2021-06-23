Генштаб заявил об опасном приближении кораблей США и Британии к границам РФ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Действия боевых кораблей США и их союзников у российских границ могут привести к военным инцидентам, заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"Действия кораблей США и их союзников носят явно провокационный характер", - сказал он на конференции в Москве в среду.

"Таким образом, создаются предпосылки возникновения инцидентов, что не способствуют снижению напряженности в военной области", - сказал Герасимов.

По его словам, 13 октября 2020 года эсминец управляемого ракетного оружия (УРО) "Дрэгон" ВМС Великобритании, совершая переход с включенными на излучение радиолокационными станциями управления оружием и обнаружения воздушных целей, нарушил право мирного прохода через территориальное море РФ в 2 км западнее Севастополя.

Герасимов сказал, что 24 ноября эсминец УРО ВМС США "Джон Маккейн" нарушил государственную границу РФ в северо-западной части Японского моря на подходах к заливу Петра Великого (93 км южнее Владивостока), углубившись в российское территориальное море на 2,4 км.

Герасимов заявил, что активность ВМС НАТО у границ России возросла значительно. "Фактически на постоянной основе в Черном и Балтийском морях действуют корабли, оснащенные высокоточным ракетным оружием большой дальности, выполняются полеты самолетов разведывательной, патрульной и ударной авиации, а также беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.