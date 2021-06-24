Одна из рек Ялты снова вышла из берегов

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Горная река вышла из берегов в ялтинском поселке Мисхор, сообщили в министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма в четверг.

Чтобы защитить дома, волонтеры вместе с местными жителями делают заводь, выстраивают ограждения из камней и подручных материалов. Сообщается, что вода "заходила" в многоквартирный дом.

Циклон обрушился на Крым 17 июня, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, 55 человек получили травмы, без вести пропала женщина.