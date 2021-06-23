Петербургский омбудсмен предложил Беглову не скрывать COVID-статистику

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов направил губернатору Александру Беглову рекомендации, как мотивировать горожан вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщает в среду аппарат омбудсмена.

Шишлов предложил публиковать на сайте Смольного оперативные данные Межведомственного координационного совета по противодействию коронавирусу. Ранее он неоднократно обращал внимание руководства города на то, что граждане не получают полную и достоверную официальную информацию о пандемии, в частности, статистику выявления COVID-19, госпитализаций, структуры смертности, ее прироста.

"Сокрытие этих сведений, а также проблем в организации системы здравоохранения в минувшем году привело к тяжелым последствиям", - говорится в сообщении.

На взгляд Шишлова, петербуржцы небезосновательно подвергали сомнению корректность официальных цифр заболеваемости и выздоровления и обращали внимание на расхождение статистики, публикуемой на портале стопкоронавирус.рф, и обнародованной информации Межведомственного координационного совета.

"В комитете по здравоохранению эти расхождения объясняли разницей в методологии. Однако с 3 июня 2021 года на сайте администрации Санкт-Петербурга данные об эпидемической ситуации Межведомственного городского координационного совета вообще не размещаются, публикуется лишь информация о вакцинации. Александр Шишлов полагает, что официальная публикация коронавирусной статистики в полном объеме и удобном для анализа виде будет способствовать повышению доверия людей к противоэпидемическим рекомендациям городского правительства и стимулировать процесс добровольной вакцинации", - говорится в сообщении.

Омбудсмен также предложил Беглову ослабить ограничительные меры для граждан старше 65 лет, прошедших полный цикл вакцинации.