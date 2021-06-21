Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:59Заразились
на 21.06В России 5 334 204+17 378В мире 178 487 369+299 650

В Петербурге пытаются довести число вакцинируемых до 20 тыс. в день

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал привитых от коронавируса приводить на пункты вакцинации своих непривитых знакомых, по его словам, число вакцинируемых в городе нужно довести до 20 тыс. человек в день.

В пятницу, 18 июня, дозу вакцины от COVID-19 получили более 8 тысяч горожан, но этого недостаточно, сообщил Беглов в понедельник.

"Необходимо довести этот показатель минимум до 20 тысяч в день. Если каждый привитый приведет одного непривитого на пункт вакцинации, наш город пройдет очень непростой период с минимальными потерями", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".

Беглов поприветствовал предприятия и организации, добровольно взявшие на себя обязательства по вакцинации сотрудников. Он воздержался от ответа на вопрос, собираются ли власти Петербурга расширять перечень категорий граждан для обязательной вакцинации.

Ранее сообщалось, что к 15 августа привиты от коронавируса должны быть 65% сотрудников исполнительных органов власти, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Петербурга. Кроме того, комитет по промышленной политике должен до 22 июня утвердить порядок получения организациями и ИП уникального QR-кода, подтверждающего вакцинацию не менее 60% работников.

По состоянию на вечер пятницы в Петербурге только 654 850 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Хроника коронавируса. Июнь.

15
Власти Великобритании объявили о запрете на посещение праздника в честь дня летнего солнцестояния в британском Стоунхендже в графстве Уилтшир20 июня. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч. Сотни красных роз установили на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро в память о погибших.16 июня. Салют в Нью-Йорке в честь вакцинации от коронавируса COVID-19 70% горожан.14 июня. Дезинфекция кладбища в Фусагасуге, Колумбия.9 июня. Мурал, посвященный врачам борющимся с пандемией COVID-19, в Катманду, Непал.8 июня. Испания начала принимать полностью привитых против от COVID-19 туристов. Путешественники, привитые российскими вакцинами, въехать в страну не смогут.7 июня. Шотландский национальный оркестр провел первый концерт на открытом воздухе, знаменующей возвращение музыкантов к живым публичным выступлениям после пандемии.2 июня. Африка оказалась на пороге третьей волны коронавируса.2 июня. Власти австралийского Мельбурна продлили карантин. Жители могут покинуть дом только по пяти причинам: уход за собой и помощь близким, физические упражнения, работа и покупка продуктов или вакцинация.1 июня. Жители Буэнос-Айреса просят разрешить уроки танго на открытом воздухе.1 июня. Индия является третьей по численности погибших от COVID-19 после США и Бразилии.1 июня. Турция начала постепенно ослаблять введенные ограничения 17 мая, до этого действовал жесткий локдаун, который не касался иностранных туристов.1 июня. С начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 2 млн человек.1 июня. На Тайване проводится дезинфекция общественного транспорта на фоне всплеска случаев заболевания COVID-19.1 июня. Школьники Дюссельдорфа возвращаются на очные занятия.
Власти Великобритании объявили о запрете на посещение праздника в честь дня летнего солнцестояния в британском Стоунхендже в графстве Уилтшир
Хроника 09 января 2020 года – 21 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Александр Беглов Петербург Коронавирус

Новости по теме

Новости

В РФ появится возможность заочного признания гражданина инвалидом

В Подмосковье осталось свободно 11% коек для COVID-пациентов

Крикалев остался исполнительным директором "Роскосмоса" по пилотируемым программам

Крикалев остался исполнительным директором "Роскосмоса" по пилотируемым программам
Пандемия коронавируса

В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

ЦИК РФ выявил попытки иностранного вмешательства еще до старта выборов

"Скорые" в Краснодаре перегружены из-за роста числа COVID-пациентов

"Скорые" в Краснодаре перегружены из-за роста числа COVID-пациентов
Пандемия коронавируса

Сахалинский губернатор назвал недопустимой вакцинацию под угрозой увольнения

ЦБ с 20 сентября введет новую методику к расчету выплат по ОСАГО

ЦБ с 20 сентября введет новую методику к расчету выплат по ОСАГО

"Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот после 25 июня

Минздрав рекомендовал ревакцинацию раз в полгода при росте COVID-заболеваемости

Минздрав рекомендовал ревакцинацию раз в полгода при росте COVID-заболеваемости
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');