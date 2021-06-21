В Петербурге пытаются довести число вакцинируемых до 20 тыс. в день

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал привитых от коронавируса приводить на пункты вакцинации своих непривитых знакомых, по его словам, число вакцинируемых в городе нужно довести до 20 тыс. человек в день.

В пятницу, 18 июня, дозу вакцины от COVID-19 получили более 8 тысяч горожан, но этого недостаточно, сообщил Беглов в понедельник.

"Необходимо довести этот показатель минимум до 20 тысяч в день. Если каждый привитый приведет одного непривитого на пункт вакцинации, наш город пройдет очень непростой период с минимальными потерями", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".

Беглов поприветствовал предприятия и организации, добровольно взявшие на себя обязательства по вакцинации сотрудников. Он воздержался от ответа на вопрос, собираются ли власти Петербурга расширять перечень категорий граждан для обязательной вакцинации.

Ранее сообщалось, что к 15 августа привиты от коронавируса должны быть 65% сотрудников исполнительных органов власти, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Петербурга. Кроме того, комитет по промышленной политике должен до 22 июня утвердить порядок получения организациями и ИП уникального QR-кода, подтверждающего вакцинацию не менее 60% работников.

По состоянию на вечер пятницы в Петербурге только 654 850 человек полностью завершили цикл вакцинации.