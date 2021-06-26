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Авиарейс из Ханты-Мансийска в Москву задержали из-за неисправности

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Вылет Boeing-738 авиакомпании "Аэрофлот" в Москву отложен на несколько часов в аэропорту Ханты-Мансийска в субботу, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По ее данным, причина задержки рейса - техническая неисправность.

Самолет должен был направиться в пункт назначения в 06:55 по местному времени, планируемое время вылета - 15:50.

Отмечается, что резервное судно вылетело в аэропорт Ханты-Мансийска.

На рейс зарегистрировано 127 пассажиров, в том числе 22 ребенка.

Ханты-Мансийск Москва Аэрофлот

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