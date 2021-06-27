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"Россия" отменила рейс из Симферополя в Москву после пятичасовой задержки

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") отменила рейс Симферополь - Москва после задержки на 5,5 часов, сообщила "Интерфаксу" пассажирка этого рейса.

"Наш рейс 6156 Симферополь - Москва должен был вылететь в 22:45 в субботу. Потом его перенесли на четыре часа, до 2:55, потом на 4:30, потом на 7:30. В связи с чем - никто не объяснял. Около 4 утра рейс вообще отменили", - сказала она.

Пассажиры отмененного рейса, по ее словам, забрали багаж и отстояли очередь для перебронирования билетов. В итоге "Аэрофлот" перебронировал части пассажиров билеты на ближайший рейс в 12:30, на котором свободных мест на всех не хватило.

"Гостиницу никому из 300 человек не предоставили: сказали, что нет мест, - отметила собеседница агентства. - Еду предложили почти через пять часов ожидания, практически перед тем, как поступила информация об отмене рейса".

В пресс-службе "России" задержку рейса объяснили поздним прибытием самолета из Москвы "из-за ухудшения состояния одного из пассажиров и снятия его и багажа с борта".

Россия Симферополь

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