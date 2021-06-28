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Утечка химикатов из грузового поезда произошла на станции в Тюмени

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Тюменская транспортная прокуратура выясняет причины инцидента с утечкой опасных веществ из грузового поезда в сортировочном парке на станции Войновка в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, течь была обнаружено накануне в одном из вагонов поезда.

Подчеркивается также, что вред окружающей среде не причинен.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что произошла утечка химикатов, последствия которой уже ликвидированы.

По факту произошедшего проверку по ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов) проводят сотрудники Уральского СКР на транспорте, говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

Тюмень

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