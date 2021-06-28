Режим ЧС ввели в одном из районов Приморья из-за обрушения моста

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации ввели в Чугуевском округе Приморского края, где в районе села Полыниха обрушился подвесной мост через реку Уссури и населенный пункт оказался отрезан. Об этом сообщает пресс-служба администрации Чугуевского муниципального округа.

"На данный момент организована переправа. На лодке в село Полыниха доставляются продукты, медикаменты, товары первой необходимости. В случае необходимости будут переправлены врачи. Организована доставка ремонтных бригад для восстановления связи", - говорится в сообщении администрации муниципалитета.

Ремонт подвесного моста обойдется округу в 1,5 млн рублей. Ремонтировать его будут около двух месяцев.

В селе Полыниха проживает 71 человек, из них 15 детей. Больниц, школ, а также больных и нуждающихся в срочной медицинской помощи в селе нет.