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Жителей Израиля из-за штамма "дельта" вновь обяжут носить маски в помещении

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Израиле с начала следующей недели граждане вновь должны будут носить маски в помещениях из-за роста числа заражений "дельта" штаммом коронавируса COVID-19, сообщает The Times of Israel.

Власти Израиля приняли такое решение после того, как в стране выявили 169 случаев заражения COVID-19 за сутки, чего не было уже несколько месяцев.

Людям также не рекомендуют летать за границу, в особенности с детьми, которых не привили против COVID-19.

Вне зависимости от сделанной прививки израильтян призывают сдавать ПЦР-тест, если им известно, что они контактировали с зараженным человеком.

Уполномоченный по борьбе с COVID-19 Нахман Эш, отвечающий за вакцинацию населения в Израиле, заявил, что невозможно предотвратить распространение новых штаммов в стране, пока границы остаются открытыми, учитывая, что коллективного иммунитета у израильтян пока нет. Он сформируется после того, как иммунизируют 80% граждан. Закрывать границы также не планируется.

Считается, что 70% новых случаев заражения представляет собой штамм коронавируса, получивший название "дельта", впервые выявленный в Индии. Вспышки заражений этим штаммом наблюдаются во многих странах мира, поскольку он более заразен, чем "уханьский" и даже "британский" штамм.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 25 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Израиль Коронавирус

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