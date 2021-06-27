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Япония потребует ежедневной сдачи тестов от спортсменов из стран с "дельта" штаммом перед ОИ

Япония потребует ежедневной сдачи тестов от спортсменов из стран с "дельта" штаммом перед ОИ
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Япония планирует попросить олимпийских спортсменов из Индии и пяти других стран, сильно пострадавших от высокоинфекционного дельта-варианта коронавируса, ежедневно проходить тесты на вирус в течение семи дней перед отъездом на Олимпиаду, сообщила в воскресенье японская газета Yomiuri Shimbun.

К этим странам кроме Индии относятся Мальдивские Острова, Непал, Пакистан, Шри-Ланка и Афганистан, сообщает издание со ссылкой на источники. Требование вступает в силу 1 июля, отмечается в сообщении.

Участники Игр из других стран должны предоставить результаты двух отрицательных тестов, сделанных в течение четырех дней перед отъездом в Токио.

Ранее, 21 июня, сообщалось, что на Олимпиаде в Токио будут присутствовать не более 10 тыс. зрителей. Действующий график соревнований остается без изменений, зрители будут допущены к мероприятиям с указанными выше ограничениями. Церемония открытия Олимпийских игр состоится 23 июля. Соревнования будут проводиться до 8 августа.

Изначально Игры должны были пройти в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Хроника 09 января 2020 года – 27 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Япония Токио Олимпиада-2020 COVID-19 коронавирус

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