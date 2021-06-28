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Рулевой катера получил 4 года за смертельную аварию на реке в Пскове

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Суд в Псковской области вынес приговор в отношении рулевого катера, по чьей вине в 2015 году погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Приговором Псковского городского суда мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности движения транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (по части 3 статьи 268 УК РФ ). Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Вину мужчина не признал и факт нахождения за рулем катера отрицал. Сотрудничать с органами предварительного расследования также отказался.

Как сообщалось, 15 августа 2015 года катер марки "Баулайнер" столкнулся с опорой Ольгинского моста на реке Великая в Пскове. В результате погибли два человека, один пострадал.

Отмечалось, что мост не был освещен, а на борту катера были найдены бутылки из-под алкоголя.

Псков

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