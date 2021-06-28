Центр "Вектор" подал документы для регистрации еще одной COVID-вакцины

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Минздрав получил документы для регистрации еще одной вакцины центра "Вектор" от коронавируса - "ЭпиВакКорона-Н", следует из государственного реестра лекарственных средств Минздрава РФ.

Согласно данным реестра, это пептидная вакцина, которая вводится внутримышечно.

Минздрав России 8 апреля выдал разрешение на проведение первой-второй фазы клинических исследований "ЭпиВакКорона-Н".

Вакцина разработана по той же технологии, что и уже зарегистрированная "ЭпиВакКорона" - с применением пептидных антигенов.