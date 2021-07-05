"Герофарм" подключится к производству "ЭпиВакКороны" до конца июля

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - ООО "Герофарм" запустит производство вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" в Петербурге и Москве до конца июля 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы.

"Компания "Герофарм" планирует начать производство вакцины "ЭпиВакКорона" с июля 2021 года – после внесения компании в досье ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" в качестве производственной площадки полного цикла. В данный момент все необходимые для этого документы поданы в Министерство здравоохранения", - говорится в сообщении.

За первый месяц фармпроизводитель поставит около 500 тыс. однокомпонентных доз вакцины. Впоследствии объемы производства могут вырасти. По данным компании, мощностей предприятия достаточно для выпуска 5 млн однокомпонентных доз вакцины "ЭпиВакКорона" ежемесячно.

Кроме того, с декабря 2020 года компания обеспечивает потребность "Вектора" в белке-носителе – основном компоненте вакцины "ЭпиВакКорона".

Как ранее сообщалось, сейчас эту вакцину производят на площадках центра "Вектор" и компании "Вектор-БиАльгам".

Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" является пептидной вакциной. Это вторая российская вакцина, она разработана центром "Вектор" Роспотребнадзора, зарегистрирована в октябре 2020 года. С апреля ее применяют для массовой вакцинации населения.

На прошлой неделе стало известно, что в московских клиниках из-за роста спроса на вакцинацию "ЭпиВакКорона" закончилась.

28 июня "Вектор" подал в Минздрав РФ документы на регистрацию еще одной своей вакцины от коронавируса – "ЭпиВакКорона-Н". Согласно данным реестра, это пептидная вакцина, которая разработана по той же технологии, что и уже применяемая "ЭпиВакКорона".

"Герофарм" – российская инновационная биотехнологическая компания, основана в 2000 году. Специализируется на производстве инсулина. Владельцами компании являются Петр Родионов, Инна Родионова, Наталья Родионова, Юлия Родионова и другие лица.