Курултай Башкирии разрешил сделки с землей на особо охраняемых территориях

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии приняли поправки к региональным законам об особо охраняемых природных территориях и разрешили гражданам и организациям оформлять участки на таких территориях в собственность и аренду, сообщила пресс-служба парламента.

Эти сделки будут возможны, если они не будут противоречить режиму охраны.

"Предложенная норма не причинит ущерба объектам природного и культурного наследия. Она, например, не коснется заповедников, где режим охраны наиболее высок. В то же время там, где это допустимо, появится возможность развивать инфраструктуру и заниматься хозяйственной деятельностью", - объяснил через пресс-службу спикер Госсобрания Константин Толкачев.

Закон направлен на подпись главе Башкирии Радию Хабирову. Предполагается, что он вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

К особо охраняемым природным территориям (ООПТ) относятся государственные природные заповедники и национальные парки, государственные природные заказники и памятники природы, имеющие федеральное, региональное или местное значение.

По данным Башкортостанстата, в республике зарегистрированы 215 ООПТ: три государственных природных заповедника (Башкирский государственный природный заповедник, Государственный природный заповедник "Шульган-Таш", Южно-Уральский государственный природный заповедник), национальный парк, дендрологический парк, ботанический сад федерального значения, пять природных парков, 27 государственных природных заказников, 177 памятников природы.

На конец 2019 года площадь земель всех ООПТ республики составляла 984,888 тыс. га, в том числе, ООПТ федерального значения - 383,117 тыс. га (39%), ООПТ регионального значения - 601,771 тыс. га (61%).

В сентябре 2020 года статус особо охраняемой природной территории - памятника природы - получил шихан Куштау, на разработку которого претендовала "Башкирская содовая компания". Предполагалось, что обнаруженного на Куштау известняка хватило бы БСК на 150 лет работы. У компании было разрешение на разведку, разработку и добычу полезных ископаемых этого месторождения. Против работ на горе выступили местные активисты, которые летом 2020 года устроили акции протеста. После акций и столкновений работы на шихане были остановлены, Куштау получил статус ООПТ, а БКС была национализирована.