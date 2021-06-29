В фонд "Круг добра" поступит еще 18 млрд рублей на лекарства для детей

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о передаче почти 18 млрд рублей в фонд "Круг добра" на закупку лекарств для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Мишустин напомнил, что фонд создали, чтобы оперативно закупать и доставлять детям необходимые препараты.

"Это уже третий транш. При поддержке фонда, который существует около полугода, дорогостоящее лечение получили уже более 1000 детей. И такая работа будет продолжена", - сказал он на заседании правительства 29 июня.

Фонд был создан в январе по указу президента Владимира Путина. В него должны поступать отчисления с повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год. Первый транш фонду в 10 млрд рублей был направлен 12 февраля, всего в 2021 году в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 60 млрд рублей.

В апреле правительство утвердило порядок сбора заявок от регионов на лекарства для детей, которые закупаются через фонд, порядок рассмотрения этих заявок, закупки и доставки этих препаратов и медизделий.