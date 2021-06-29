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Песков заявил об отсутствии у Путина дружеских и деловых отношений с Трабером

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президенту РФ Владимиру Путину известна фамилия петербургского бизнесмена Ильи Трабера, который, по данным адвокатов, является потерпевшим по делу о клевете, ставшего поводом для обысков у журналистов издания "Проект". Однако глава государства не состоял с ним в дружеских или деловых отношениях, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мне известно, что президент знает эту фамилию, так как он работал в Санкт-Петербурге, и этот товарищ играл определенную роль в экономической жизни и так далее. Президент сам говорил, что знает эту фамилию. Но мне не известно, что у них были какие-то близкие отношения, дружеские или какие-то деловые", - сказал Песков.

На вопрос о возможных кадровых решениях после обысков у журналистов издания "Проект" Песков сказал: "При чем здесь кадровые решения, непонятно совершенно. Правоохранители выполняют свои функции, контроль законности силовиков осуществляет прокуратура. Это не прерогатива Кремля".

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Песков отметил также, что не ознакомился с расследованием "Проекта" в отношении главы МВД РФ Владимира Колокольцева (последнее по времени расследование "Проекта"): "Не было возможности знакомиться. Ничего не могу сказать".

На уточняющий вопрос, будет ли президент знакомиться с публикацией, Песков заметил: "Не думаю, что президент будет в ближайшие дни знакомиться. У него достаточно напряженный график, но эта информация, как и все сообщения СМИ будет включена в дайджест".

На реплику, что привлечение к уголовной ответственности по делу о клевете в отношении Трабера невозможно из-за истечения срока давности, Песков парировал: "Мы не обвинители и не адвокаты, мы не можем комментировать действия силовиков. У обвиняемых наверняка есть адвокаты, которые могут оспорить следственные действия".

Ранее сообщалось, что полиция провела обыски по делу о клевете на петербургского бизнесмена в квартирах главного редактора "Проекта" Романа Баданина и журналистки издания Марии Жолобовой, у них изъяты компьютеры и гаджеты, сим-карты.

"У Романа Баданина и Марии Жолобовой завершился обыск: у Баданина изъяли два ноутбука, у Жолобовой - ноутбуки, мобильные телефоны, флешки, сим-карты", - говорится в сообщении издания.

В нем уточняется, что с Баданина и его адвоката взяли подписку о неразглашении данных предварительного расследования. Также сообщается, что Жолобову сотрудники полиции намерены допросить "прямо в квартире".

Утром во вторник "Проект" сообщил об обысках у Баданина, Жолобовой и квартире родителей заместителя главного редактора издания Михаила Рубина.

Адвокат Василий Кушнир сообщил "Интерфаксу", что обыски у журналистов проходят по делу, возбужденному по части 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации). "Потерпевшим по этому делу является петербургский бизнесмен Илья Трабер, у которого якобы после публикации журналистов ухудшилось здоровье", - отметил адвокат.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области позже уточнили, что речь идет о части 5 статьи 128.1 УК РФ (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления).

Дмитрий Песков Владимир Путин Илья Трабер Проект Роман Баданин

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