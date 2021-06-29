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Дело о клевете в отношении бизнесмена Трабера завели в 2017 году

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело о клевете в отношении петербургского бизнесмена Ильи Трабера возбуждено в 2017 году, до июня 2021 года в нем не было фигурантов, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Дело было возбуждено по заявлению самого Трабера в 2017 году. До сегодняшнего дня в нем не было фигурантов", - сказал источник.

Он уточнил, что обращение бизнесмена в полицию было связано вышедшим на телеканале "Дождь" документальным фильмом о его деятельности. Согласно открытым источникам, в создании этого фильма принимали участие главный редактор издания "Проект" Роман Баданин и журналистка Мария Жолобова.

"Интерфакс" не располагает официальным комментарием правоохранительных органов по этому поводу.

Утром во вторник "Проект" сообщил об обысках у Баданина, Жолобовой и квартире родителей заместителя главного редактора издания Михаила Рубина.

Адвокат Василий Кушнир заявил "Интерфаксу", что обыски у журналистов проходят по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации). Потерпевшим по этому делу является бизнесмен Трабер, у которого "якобы после публикации журналистов ухудшилось здоровье".

Как сообщил Рубин на видео, размещенном в телеграм-канале "Проекта", к делу о клевете на Трабера он отношения не имеет, так как не участвовал в создании материла о бизнесмене.

Илья Трабер Петербург Роман Баданин Мария Жолобова Проект

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