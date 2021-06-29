"Проект" сообщил об обыске у главреда Романа Баданина

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Утром 29 июня полицейские пришли с обыском в квартиру к главному редактору издания "Проект" Роману Баданину. Об этом сообщает телеграм-канал "Проекта".

К Баданину домой пришли рано утром во вторник. Еще раньше полицейские пришли домой к корреспонденту "Проекта" Марии Жолобовой.

О причинах прихода полиции к журналистам не сообщается.

В "Проекте" также сообщили, что заместителя главного редактора Михаила Рубина сотрудники полиции встретили возле дома Жолобовой.

"В квартире родителей Рубина проводится обыск, журналиста привезли туда же", - уточнили в издании.

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.