Вакцинацию от COVID работающих в РФ иностранцев поручено провести до 15 июля

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля организовать вакцинацию от коронавируса иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в РФ для работы.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума, состоявшегося в начале июня. Документ опубликован на сайте Кремля.

Как говорится в поручениях, "организовать для профилактики новой коронавирусной инфекции вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, определив источники финансирования соответствующих мероприятий".

Срок исполнения этого поручения указан - 15 июля.