Суд оставил под домашним арестом бизнесмена Израйлита

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Петербурга продлил домашний арест для обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег экс-главы ОАО "Компания Усть-Луга" Валерия Израйлита, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Азаров.

"Срок содержания под домашним арестом продлен до 2 мая", - сказал Азаров во вторник. Он уточнил, что суд отказал защите в смягчении меры пресечения на подписку о невыезде, залог или запрет определенных действий. Прокуратура в свою очередь выступила за продление домашнего ареста.

Бизнесмен находился под стражей с 28 декабря 2016 года, в марте 2020-го суд перевел его под домашний арест.

Дело Израйлита

Израйлиту инкриминируются два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), незаконный вывод денег из России (п.а ч.3 ст.193.1 УК РФ) и легализация денег или иного имущества, приобретенных в результате преступления (п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ). Эти преступления, по версии следствия, бизнесмен совершил, когда был председателем совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга", при строительстве нефтебазы в руководимом им порту. Ущерб от действий Израйлита оценивается в 3,9 млрд рублей.

Дело в отношении предпринимателя было возбуждено на основании изъятой ФСБ налоговой декларации, поданной Израйлитом по закону об амнистии капитала. Согласно этому закону, предприниматели, добровольно задекларировавшие имущество за пределами России, получают правовые гарантии исключения претензий со стороны налоговых и правоохранительных органов.

В сентябре текущего года адвокаты подсудимого подали ходатайство об исключении из дела доказательств, основанных на материалах спецдекларации, в удовлетворении которого суд отказал. После этого защита Израйлита обратилась за разъяснениями в Верховный суд России.

Президиум ВС РФ 30 октября в постановлении указал на "категорический запрет" использования для уголовного преследования участников амнистии капитала тех материалов, которые они сдали в налоговые органы добровольно: сведения в спецдекларации являются налоговой тайной, иные (кроме налоговых) государственные и негосударственные органы и организации не вправе получать к ним доступ. Ходатайство об исключении было заявлено повторно, однако 12 ноября его снова отклонили. Позже обвинение заявило в суде, что не собирается использовать спецдекларацию в качестве доказательства.