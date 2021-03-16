Суд отказался исключить из дела сведения из спецдекларации Израйлита

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге Смольнинский суд отказался удовлетворить ходатайство защиты бизнесмена Валерия Израйлита о признании недопустимым доказательством сведений, полученных из его специальной налоговой декларации, сообщил адвокат Сергей Азаров.

Израйлита сейчас судят по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. Дело в его отношении возбудили на основании изъятой ФСБ налоговой декларации, которую он подавал в соответствии с законом об амнистии капитала. Этот закон гарантирует бизнесменам, которые добровольно задекларируют имущество за пределами России, что их не будут преследовать в России налоговые и правоохранительные органы. Израйлит добивается исключения декларации из материалов дела.

"Отказано в связи с тем, что в ходатайстве нет конкретизации. То есть суд счел, что защита просит признать то или иное доказательство недопустимым в связи с тем, что эти доказательства являются сведениями, упомянутыми в спецдекларации, но при этом защита не конкретизирует, какие именно сведения и как именно они упомянуты в этом документе", - объяснил Азаров "Интерфаксу".

Это ходатайство было подано 9 марта. Адвокат Виктория Бурковская тогда уточняла, что в ходатайстве указаны протоколы следственных действий и судебных заседаний, в которых содержатся сведения из спецдекларации. Эти данные, как отметила адвокат, "охраняются режимом налоговой тайны и не полежат произвольному разглашению, а также относятся к недопустимым доказательствам". Кроме того, в октябре 2019 года Верховный суд России ввел абсолютный запрет на использование сведений из спецдекларации.

Израйлит был арестован 28 декабря 2016 года. Под домашний арест он был переведен только в марте 2020 года.

Бизнесмену вменяют хищение, незаконный вывод и растрату денег, выделденных на строительство нефтебазы в порту Усть-Луга. Следствие считает, что он совершил преступления, пока возглавлял совет директоров ОАО "Компания Усть-Луга". В деле два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК), незаконный вывод денег за границу (п.а ч.3 ст. 193.1 УК) и отмывание (п.б ч.4 ст. 174.1 УК). Ущерб от его действий следствие оценило в 3,9 млрд рублей.

Защита Израйлита сначала долго безуспешно добивалась исключения из дела материалов из спецдекларации. 30 октябя 2019 года президиум Верховного суда установил абсолютный запрет на использование сведений из спецдекларации в рамках уголовного судопроизводства стороной обвинения. Затем в России был принят закон, который запрещает использовать спецдекларации в рамках уголовного судопроизводства, кроме как по инициативе декларанта.

В феврале 2020 года гособвинение пообещало не использовать в суде спецдекларацию Израйлита или отдельные сведения из нее.