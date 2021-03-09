Защита Израйлита попросила суд исключить из доказательств обвинения данные спецдекларации

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Защита бизнесмена Валерия Израйлита обратилась в Смольнинский районный суд Петербурга с ходатайством о признании недопустимым доказательством сведений, полученных из его налоговой специальной декларации.

Адвокат предпринимателя Виктория Бурковская сообщила "Интерфаксу", что указанные в ходатайстве протоколы следственных действий, а также протоколы судебных заседаний "содержат сведения из спецдекларации, которые охраняются режимом налоговой тайны и не полежат произвольному разглашению, а также относятся к недопустимым доказательствам".

В ходатайстве защитник обращает внимание судьи, что Верховный суд России в октябре 2019 года ввел абсолютный запрет на использование сведений, содержащихся в спецдекларации.

Решение по ходатайству судья огласит 16 марта.

Израйлит находился под стражей с 28 декабря 2016 года. В марте суд перевел его под домашний арест.

Дело Израйлита

Израйлиту инкриминируются два эпизода мошенничества в особо крупном размере, незаконный вывод денег из России и легализация денег или иного имущества, приобретенных в результате преступления. Эти преступления, по версии следствия, бизнесмен совершил, когда был председателем совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга", при строительстве нефтебазы в руководимом им порту. Ущерб от действий Израйлита оценивается в 3,9 млрд рублей.

Дело в отношении предпринимателя было возбуждено на основании изъятой ФСБ налоговой декларации, поданной Израйлитом по закону об амнистии капитала. Согласно этому закону, предприниматели, добровольно задекларировавшие имущество за пределами России, получают правовые гарантии исключения претензий со стороны налоговых и правоохранительных органов.

В сентябре текущего года адвокаты подсудимого подали ходатайство об исключении из дела доказательств, основанных на материалах спецдекларации, в удовлетворении которого суд отказал. После этого защита Израйлита обратилась за разъяснениями в Верховный суд России.

Президиум ВС РФ 30 октября в постановлении указал на "категорический запрет" использования для уголовного преследования участников амнистии капитала тех материалов, которые они сдали в налоговые органы добровольно: сведения в спецдекларации являются налоговой тайной, иные (кроме налоговых) государственные и негосударственные органы и организации не вправе получать к ним доступ. Ходатайство об исключении было заявлено повторно, однако 12 ноября его снова отклонили. Позже обвинение заявило в суде, что не собирается использовать спецдекларацию в качестве доказательства.