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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:46Заразились
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Песков заявил о росте публичной активности Путина после вакцинации

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Публичная активность Владимира Путина после прививки от коронавируса увеличивается, однако ряд карантинных ограничений остается в силе, поскольку существуют рекомендации эпидемиологов, основанные на эпидобстановке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы видите, что такая публичная активность президента растет, активизируется, но, вместе с тем, ограничения все равно остаются в силе, и остаются в силе рекомендации эпидемиологов. Этим рекомендациям все будут следовать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будут ли отменяться карантинные меры для тех, кто встречается с президентом в связи с появлением у него иммунитета после прививки от COVID-19.

Путин накануне сообщил, что у него позитивные результаты вакцинации против коронавируса. По словам президента, 9 мая у него взяли анализы, по результатам которых коэффициент позитивности у него составил 15. "И, как врачи сказали, это результат хороший", - сказал Путин, отвечая на вопросы СМИ в понедельник.

Песков в ходе общения с журналистами во вторник отметил, что рекомендациям специалистов будут следовать в том числе при проведении международных мероприятий с участием большого количества людей. "То есть, с одной стороны, конечно, активность будет возрастать (в графике президента РФ - ИФ) и дальше, но, с другой стороны, пока действуют ограничения, они будут применяться в том объеме, в котором это будет рекомендовано специалистами", - сказал Песков.

Он пояснил, что рекомендации специалистов основываются на сохраняющейся эпидемиологической опасности и продолжающейся пандемии.

Первую дозу вакцины от коронавируса президент получил 23 марта. О второй прививке Путин сообщил 14 апреля и добавил, что никаких побочных явлений у него не возникло и он вообще не почувствовал последствия вакцинации.

Каким именно препаратом привился президент, не разглашается.

Хроника коронавируса. Май.

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Хроника 09 января 2020 года – 11 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков Владимир Путин Коронавирус

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